MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki...

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı,...

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki...
08.09.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:05

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Demet Evgar Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Şenol Güneş Erkan Kamat Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:13:18. #1.14#
title