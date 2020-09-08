MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki... MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı,...

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi. - ANKARA Kaynak: İHA