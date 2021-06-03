MSB kaynakları: 'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddiaları gerçek dışı
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MSB kaynakları: 'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddiaları gerçek dışı

MSB kaynakları: 'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddiaları gerçek dışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine' yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine' yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bazı basın yayın organlarında, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki harekat alanlarında yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine yönelik iddialar yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. TSK'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de icra ettiği bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan kaynaklar, "Söz konusu iddialar kahraman Mehmetçiğin, asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına ve oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılmaktadır" ifadesini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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