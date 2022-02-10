MSB kaynakları: "(Kış Kartalı Harekatı) Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. - Haberler
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MSB kaynakları: "(Kış Kartalı Harekatı) Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB kaynakları:

MSB kaynakları: "(Kış Kartalı Harekatı) Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi.

MSB kaynakları: "(Kış Kartalı Harekatı) Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekatın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Terör, Politika, Haberler

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