MSB kaynakları: "(Kış Kartalı Harekatı) Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekatın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde." - ANKARA

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