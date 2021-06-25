"Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor"
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"Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor"

'Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada bahsi geçen Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü olduğunu bildiren kaynaklar, protokolün Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan asker ve sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığı ve bu kişilerin misafir personel ve misafir öğrenci statüsünde olacağını kaydetti. Protokole göre her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığı vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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