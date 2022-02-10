MSB kaynakları, Katar ve Türkiye'nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatarak, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB kaynakları, Katar ve Türkiye'nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatarak, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat'ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi.
MSB kaynakları, Katar ve Türkiye'nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatarak, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat'ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika