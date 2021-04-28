MSB kaynakları: "İncirlik Üssü'nün mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir"
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MSB kaynakları: "İncirlik Üssü'nün mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir"

MSB kaynakları: 'İncirlik Üssü'nün mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu ve üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu ve üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından 'İncirlik Üssü kapatılsın' şeklindeki çıkışlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık kaynakları, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün içindekiler ile birlikte mülkiyetinin Türkiye'ye ait olduğunu kaydetti. Üste yer alan bazı tesislerin kullanımı konusunda 29 Mart 1980 yılında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na göre Türkiye ve ABD'nin ortak hareket ettiğini vurgulayan kaynaklar, söz konusu anlaşmada "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir" hükmünün yer aldığına dikkat çekti.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür. Üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı hiyerarşik olarak Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları ayrıca 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların da bulunduğunu, üsten 'Doğal Kararlılık Harekatı'nın da desteklendiğini vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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