MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sıkıntı varmış gibi vermek, Tsk'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilik için talepte bulunan generaller hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan her bir personel için görev seçimi kadar emeklilik talebinde bulunulmasının da en doğal hak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: