MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sıkıntı varmış gibi vermek, Tsk'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilik için talepte bulunan generaller hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan her bir personel için görev seçimi kadar emeklilik talebinde bulunulmasının da en doğal hak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir. Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021'de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir. Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK'nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir. Asılsız haberler le hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır."


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Amelia Hamlin Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB kaynakları: Emeklilik taleplerini olağan dışı göstermek TSK'yı yıpratmaya dönüktür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:22:10. #1.12#