MSB "Kaybolan çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor.
24.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:28
Milli Savunma Bakanlığı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz tarafından Foça/İzmir'de batan EGEMM adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor."
(İHA)
Kaynak: İHA