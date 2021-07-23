MSB: "Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı"

MSB: 'Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bölgeye TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal ettirildi. Fırkateynlerin bölgeye intikalinin ardından arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek denizcilere ilanlar yayınlanarak, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği de bildirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp
Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:36:07. #1.14#

title