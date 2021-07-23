MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı
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MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı

MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge 'arama kurtarma sahası' ilan edilerek çalışma başlatılmıştır. Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Halihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi.


MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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