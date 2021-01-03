MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi
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MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi

03.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:58
MSB: Kars'ta

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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