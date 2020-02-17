MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi
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MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.

17.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:17
MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Köyü Kandilli mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan ve jandarma ekiplerinin ulaştığı 7 öğrenci, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile bölgeden tahliye edildi" denildi.

 


Kaynak: DHA
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