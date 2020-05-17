MSB: Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde çıkan yangında yaralanan olmadı MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İstanbul Maltepe'deki Kara Dikimevi Müdürlüğü'ne ait binada çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldüğü, ölen ya da yaralanan personelin olmadığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İstanbul Maltepe'deki Kara Dikimevi Müdürlüğü'ne ait binada çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldüğü, ölen ya da yaralanan personelin olmadığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Maltepe'de konuşlu bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğü'ne ait bir binada, 17 Mayıs, saat 01.00 sularında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edilmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA