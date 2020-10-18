MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor
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MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

18.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:00
MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni sondaj gemisine intikal süresince Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin eşlik ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih ve Yavuz'dan sonra Türkiye'nin sondaj gemileri filosuna katılan Kanuni ilk görev yerine intikal ediyor. Çanakkale Boğazı'nı geçen Kanuni'ye intikal süresince Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor" denildi.


MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor
MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor
MSB: Kanuni'ye Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler eşlik ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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