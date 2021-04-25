MSB: "Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı"
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MSB: "Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı"

MSB: 'Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile etki altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile etki altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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