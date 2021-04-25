MSB: "Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı"

MSB: "Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile etki altına alındığını bildirdi.

MSB: "Kandil'e hava harekatında 4 hedef etki altına alındı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefin düzenlenen hava harekatı ile etki altına alındığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatı ile etki altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ