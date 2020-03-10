MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Kandil Dağı, Irak, TSK, PKK, Güncel

MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:14
MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tehlike kapıda! KKTC'de de virüs görüldü Haber
Tehlike kapıda! KKTC'de de virüs görüldü
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun Haber
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor Haber
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Charles Michel Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Adem Büyük Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Petrol Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: MSB: Kandil'de sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 09:41:32. #1.14#