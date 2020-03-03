MSB: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesinde tespit edilen 9 PKK'l teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

03.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:03
MSB: Kandil'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, kuzeyi Kandil bölgesinde tespit edilen 9 'l teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

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