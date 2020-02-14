MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

14.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:36
MSB: Kandil'de 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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