MSB: Kandil'de 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Kandil'de 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24
MSB: Kandil'de 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 6 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA
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