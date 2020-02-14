MSB: Kandil'de 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

14.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA