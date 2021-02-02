MSB: Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:24
MSB: Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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