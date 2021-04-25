Kandil'de tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla vuruldu
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Kandil'de tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla vuruldu

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

TSK tarafından dün başlatılan Pençe operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin, hava harekatıyla etki altına alındığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım adı verilen harekatlarda, terör örgütlerine yönelik ağır darbeler indirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını bildirdi.

"OPERASYONLAR PLANLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekatıyla etki altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kandil'de tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı
Kandil'de tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla vuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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