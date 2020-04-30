MSB Kanada'ya ait helikopterin mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlattı MSB: "NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü.

MSB: "NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı."

(İHA)

Kaynak: İHA