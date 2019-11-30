MSB: "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus...
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MSB: "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus...

MSB: "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı.

30.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:54
MSB:

MSB: "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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