MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor
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MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor

MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.

Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
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MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor - Haberler
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