MSB, Kahramanmaraş'ta düşen uçakla ilgili arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.