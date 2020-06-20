MSB: Kahramanlarımız PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu ile terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki inlerine girilmeye devam edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu ile terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki inlerine girilmeye devam edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'Komandoyuz, biz engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız' notuyla yapılan paylaşımda, "Kahramanlarımız Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin'deki inlerine girmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA