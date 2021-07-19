Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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