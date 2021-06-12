Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamaya göre, mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 35 adet el bombası, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet termal kamera, 1 adet Laptop bilgisayar, keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi. - ANKARA

Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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