Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamaya göre, mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 35 adet el bombası, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet termal kamera, 1 adet Laptop bilgisayar, keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı