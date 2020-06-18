MSB: " Kahraman topçularımız Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve...
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MSB: " Kahraman topçularımız Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve...

ANKARA (İHA)-Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

MSB: 'Kahraman topçularımız Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve...
18.06.2020 01:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:53

ANKARA (İHA)-Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi. MSB paylaştığı videoda, "Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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