MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap...
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MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap...

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

21.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:13
MSB:

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği 'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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