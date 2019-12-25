25.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:04

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA