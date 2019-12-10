MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/
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MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı.

10.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:06
MSB:

sosyal medya hesabından, Tel Abyad ve Rasulayn'da cami ve kiliselerde ibadetlerini özgürce yapan Suriyelilerin yer aldığı görüntü paylaştı. MSB'nin mesajında "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır." bilgi notu yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB: "Kahraman Mehmetçik tüm inanç ve değerlere saygılıdır, özgürlüklerin teminatıdır" - TEL ABYAD/
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