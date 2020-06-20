MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"
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MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB:
20.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:37

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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