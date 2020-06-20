MSB: "Kahraman komandolarımız yeni hedefleri ele geçirdi"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.
20.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:37
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA