MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör...

06.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:24

MSB: "Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA