MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/ Ypg'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa