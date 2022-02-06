MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile... - Haberler
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/ Ypg'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haber

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