MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. - Haberler
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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