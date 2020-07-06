MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve...
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.
06.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:00
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İHA