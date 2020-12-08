MSB: "Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: "Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de"

08.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video BAKÜ - Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video BAKÜ - Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'de resmi geçit törenine katılacak komandoların videosunu paylaştı. MSB'nin mesajında;

"Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına!"

Kahraman Komandolarımız, canımızdan can bildiğimiz asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimize 83 milyon milletimizin sevgisini, muhabbetini ve selamlarını iletmek üzere Bakü'de!" bilgi notu yer aldı.

MSB: 'Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de'
MSB: 'Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de'
MSB: 'Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de'
MSB: 'Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

MSB: 'Komandolarımız PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi'
MSB: "Komandolarımız PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi"
Son dakika gündem: - Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi için askeri geçit töreni hazırlıkları devam ediyor
Son dakika gündem: - Bakü'de Dağlık Karabağ zaferi için askeri geçit töreni hazırlıkları devam ediyor
MSB: 'Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz'
MSB: "Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kız Türk Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Kahraman komandolarımız 83 milyon milletimizin sevgisini iletmek üzere Bakü'de" - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 23:14:54. #1.14#
title