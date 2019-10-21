MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

21.10.2019 09:05

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA