Son dakika... MSB Türkiye sınırlarında yakalanan 13 kişiden 9'unun terörist olduğunu duyurdu

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan 13 kişiden 9'unun terörist olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalanan 13 kişiden 9'unun terörist olduğunun belirlendiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı