Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bir DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bir Deaş mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

 İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

 İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu

İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title