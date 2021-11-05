Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ ve bir DEAŞ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bir Deaş mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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