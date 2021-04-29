MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı
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MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i terör örgütü PKK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 1'i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1'i terör örgütü PKK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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