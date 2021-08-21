MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı