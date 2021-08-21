MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama
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MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama

MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama
MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama
MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama
MSB'den Kabil'deki tahliye işlemlerine ilişkin açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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