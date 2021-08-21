MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla Kabil'den tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla Kabil'den tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı