MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor
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MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor

MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla Kabil'den tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarıyla Kabil'den tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda güvenliğin sağlanması ile birlikte tahliye uçuşları da sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Kabil'den tahliye işlemlerine devam ediyor" denildi.


MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor
MSB: Kabil'de tahliye işlemlerine devam ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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