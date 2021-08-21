MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı

MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözlerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN 160 YOLCU DAHA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ-1
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın 'Herkül'ü ile tahliye edildi
Kabil'deki 100'ü aşkın Türk vatandaşı TSK'nın "Herkül"ü ile tahliye edildi
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Burak Elmas Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 22:11:42. #1.14#

title