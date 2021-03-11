MSB kabartma haritaların yapılışına dair video yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kabartma haritaların yapılışına dair ayrıntılı bir video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kabartma haritaların yapılışına dair ayrıntılı bir video yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kabartmalı haritaların yapım aşamasına dair ayrıntılı bir video yayımlayarak, "Kabartma haritaların nasıl hazırlandığını daha önce görmüş müydünüz? Gelin hep birlikte Harita Genel Müdürlüğümüzdeki uzman personelimizin hazırladığı Türkiye haritasının yapılışını seyredelim" ifadelerine yer verdi.

MSB tarafından hazırlanan videoda haritaların 3 boyutlu çizimi, haritaların boyanışı ve belirlenen topoğrafik şekillerin 3 boyutlu halinin çıkarılmasını görüntüleri yer aldı. Ayrıca video, boyanan haritaların, çıkarılan 3 boyutlu topoğrafik şekillerin üzerine ısıtılarak son halini almasının görüntülerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı