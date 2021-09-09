MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı
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MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişi, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişi ve Atatürk'ün İzmir'de çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş dönemine ait tarihi fotoğraflar paylaştı - Haberler
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