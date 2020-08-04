MSB: "İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan kuru ot yangını kontrol altına alındı"
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MSB: "İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan kuru ot yangını kontrol altına alındı"

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

MSB:
04.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 01:04

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Ege Deniz Bölge Komutanlığından çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İzmir'de konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki boş arazide saat 16.50'de kuru ot yangını çıktığı, yangının 18.00'da tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarını devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın nedeniyle askeri tesislerde bir zarar meydana gelmediği, yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 24 personelin, hastanede yapılan kontrol sonrası taburcu edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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