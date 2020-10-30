MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi
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MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi

30.10.2020 16:58 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:22
MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı'nda kriz masası oluşturuldu. TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetleri'mize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır. Depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun" denildi.


MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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